Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) alınan bilgiye göre; Akçakale/Şanlıurfa hududunda, el yapımı bomba düzeneğinin patlatılması sonucu, 3 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerden Mersinli 22 yaşındaki Er Ertuğrul Ulupınar'ın 2016’da Kayseri’deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç’un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntü yürekleri dağladı.

ŞEHİT, MHP'Lİ ESKİ İLÇE BAŞKANININ OĞLU ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında, teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker şehit düştü. Şehit düşenlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar’ın acı haberi memleketi Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde ikamet eden baba Nebi ile anne Şadiye Ulupınar’a Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünivar ile emniyet personeli tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Haber verilmesinin ardından şehidin baba evi ile sokaklara Türk bayrakları asıldı. Şehidin bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilirken, babasının da MHP Gülnar eski ilçe başkanı olduğu belirtildi.

Acı haberinin ulaştığı şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehitten geriye 17 Aralık 2016’da Kayseri’deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç’un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

MSB duyurdu: Şanlıurfa hudut hattında hain pusu: 3 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında bugün, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 mehmetçiğin şehit olduğunu duyurdu.