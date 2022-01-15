Türkiye Gazetesi

Kadıköy’ün işlek caddelerinin birinde hizmet veren bir tantunicide çekilen görüntüler adeta mide bulandırdı. Müşterilere servis edilen ancak müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler, işlet sahibinin emriyle işçilere çöpten toplatıldı. Ortaya çıkan görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRDI

Ortaya çıkan görüntülerde işletme sahibinin çalışanlarını hem azarladığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde küstahça konuşan işletme sahibi, ''Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' diyor.

“HAFTALIK İZİNLERİNİZİ İPTAL EDİYORUM”

Görüntülerde işletme sahibinin personellerini azarladığı hatta tehdit ettiği de görülüyor. İşletmeci, ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

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