Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde operasyonu kapsamında test sonucu pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu. Oyuncu, operasyonla ilgili sosyal medyada yapılan bir yoruma sert şekilde cevap verdi.

8 Ekim’den bu yana devam eden soruşturma kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında Ezgi Eyüboğlu’nun yanı sıra Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak ve Senna Yıldız da yer aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden idrar, saç ve kan örnekleri alındı. İşlemleri tamamlanan Ezgi Eyüboğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Birkaç gün sonra açıklanan test sonuçlarında Eyüboğlu’nun testinin pozitif çıktığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin evlerinde ele geçirilen madde ve eşyalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bazı haberlerde bunların Ezgi Eyüboğlu’nun evinden çıktığı öne sürüldü.

Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu! Yasaklı madde operasyonu sonrası sert açıklama

İDDİALARI REDDETTİ

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, TikTok’ta paylaştığı bir videonun altına gelen “O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı?” yorumuna kayıtsız kalamadı ve iddiaları reddetti.

Evinden herhangi bir madde çıkmadığını belirten Eyüboğlu, daha fazla ilgi çekmek amacıyla haberlerin yanlış şekilde sunulduğunu, fotoğraflarının ön planda kullanıldığını ifade etti. Eyüboğlu, “Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle hiç alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar fotoğrafımı kullanarak. Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence ayrıca” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

