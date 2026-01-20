İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor. Bu kapsamda, aralarında magazin yazarı Mehmet Üstündağ’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma genişleyerek devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin uyuşturucu madde temini, kullanımı ve ticaretine ilişkin bağlantıları araştırılıyor. Bu kapsamda Üstündağ da gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Soruşturmanın ayrıntılarının, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak savcılıktan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

BİLAL HANCI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan diğer isimlerin arasında "Kafalar" YouTube kanalının kurucusu Bilal Hancı’nın da olduğu öğrenildi.

Bilal Hancı

MEHMET ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mehmet Üstündağ, medya dünyasında magazin gazeteciliğine odaklanan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” gibi programlarda ünlü isimlerle yaptığı röportajlar ve verdiği haberlerle dikkat çeken Üstündağ, hem televizyon hem de yazılı basında aktif bir gazeteci olarak çalışmalarını sürdürüyor ve magazin dünyasındaki gelişmeleri takipçilerine aktarmaya devam ediyor.

