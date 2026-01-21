Ardahan’da kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolu, karla mücadele çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Yolun Hasköy mevkisinde yapılan çalışmanın ardından yol, başta tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

