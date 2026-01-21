Anadolu Ajansı
Ardahan-Kars yolunda ulaşım normale döndü
Ardahan’da kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolu, karla mücadele çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Ardahan'da kar ve yoğun tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Ardahan-Kars kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kent genelindeki kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.
Yolun Hasköy mevkisinde yapılan çalışmanın ardından yol, başta tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Meteoroloji son raporunu paylaştı: Tahminler değişti! İşte il il hava durumu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR