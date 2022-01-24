Türkiye Gazetesi

Türkiye'de kış mevsimi etkisini şiddetli bir şekilde hissettirirken yaşamı bir hayli olumsuz etkiliyor. Ulaşım, balık satışı derken meyve ve sebze halleri bu durumdan fazlasıyla etkilenenler arasında yerini aldı.

Soğuk ve dondurucu hava şartları Antalya’da toptancı halini de vurdu. Antalya’da devam eden soğuk hava dolayısı ile hale gelen ürün miktarı yüzde 50 düştü. Ürün fiyatlarının ise ciddi anlamda arttığı öğrenildi.

Öte yandan, Antalya’dan diğer şehirlere ürün taşıyan tırlar ise yolların kapalı ya da karlı olması dolayısı ile halden çıkış yapamayarak beklemeye başladı. Antalya dışına gidecek olan tırlarda ürünler ise kağıtlar koruma altına alınıyor. Ürünlerin yan tarafları ve üst tarafları kağıt ile kaplama yapılarak soğuktan donmasının önüne geçiliyor.

Antalya'da soğuk hava meyve sebze halini olumsuz etkiledi. Toptancılar ürünlere yüzde 200'e yakın zam yapıldığını belirterek ürün satışlarının azaldığını söyledi.

'HAFTADA 1-BİR TON ÜRÜN TOPLAYAN ŞİMDİ 15 GÜNDE 500 KİLO TOPLUYOR'

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Keşke fiyatlar yükselmese de ürün miktarımız aynı kalsaydı. Çiftçilerimiz şuan her gün soba yakıyor. Bunlar girdi maliyetlerini yükseltiyor. Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda. Bu da ister istemez fiyatları yükseltti."

Yolların kapalı olması dolayısı ile komisyoncularının bir kısmının kamyon bulup ürün gönderemediğini söyleyen Yılmaz, "Gelecek olan kamyonlar da gelemiyor. Antalya’dan giden kamyonlar ise Burdur ve Isparta’da sıkıntı yaşıyor” dedi.

'GİRDİ MALİYETLETRİ YÜZDE 200 ARTTI'

Komisyoncu Nevzat Akçan durum ile ilgili girdi maliyetleri yüzde 200 arttığını vurgulayarak üreticinin her geçen gün serasından uzaklaştığını belirtti.

Akçan "Üreticiler onlarca dönüm serayı ısıtmak zorunda kalıyor. Değilse ürün gelmez. 10 gündür ciddi bir soğuk ile mücadele ediyorlar. Şu an gelen ürün yok. Soğuk havadan ötürü fidanlar ürün dökmüyor. Yüzde 60 düşüş var gelen ürün miktarında. Dışarı ulaşım da çok zor. Ankara’ya ürün götüren arkadaşlar haftada hergün götürüyorlardı şimdi haftada bir kez gidiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

'10 GÜNDE YAPTIĞIMIZ HASAT 25 GÜNE ÇIKTI'

Serik İlçesi’nde çiftçilik yapan Ramazan Uysal ise “Domates ve biber yetiştiriyorum. Şuanda toplamalarımız soğuktan dolayı uzadı. 10 günde yaptığımız hasat 25 güne çıktı. Sürekli soba yakıyoruz. Akşam 20.00’dan sabah 08.00 kadar yakıyoruz. Odun tonu 2 bin 500 TL oldu.” şeklinde konuştu.

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Antalya'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı: Sürücüler zor anlar yaşadı Antalya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Özellikle 825 rakımlı Akseki-Seydişehir karayolunda göz gözü görmez oldu. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.