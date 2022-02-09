Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişi her gün sigara içiyor. her sene ortalama 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı, bağımlılıktan kurtulmaları için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri tütün ürünü kullananlara bırakmaları için destek sağlıyor.

Danışma hattını arayanlara , nikotin bağımlılık düzeyinin belirlenmesi amacıyla test uygulanıyor. Kişide tespit edilen bağımlılık düzeyine göre kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyo ve bağımlılara sigara bırakma sürecinde rehberlik ediliyor. Ardından kişiye ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluğu belirtileri ile baş etme yöntemleri anlatılıyor. Nikotin bağımlılık düzeyi yüksek çıkanlar sigara bırakma hattına yönlendiriliyor.

Sigara bırakma polikliniklerinde 2010'dan beri 3,2 milyondan fazla muayene yapıldı.

BIRAKMAK İSTEYENLERE 7/24 HİZMET VERİLİYOR

Sigara bırakma planı yapılan kişiler onay vererek danışma hattı görevlileri tarafından geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip ediliyor ve sigara bırakma sürecini sürdürmeleri için destekleniyor.

Sisteme dahil olanlara periyotlar doğrultusunda bir yıl boyunca en az 7 defa geri dönüş yapılıyor. Kişilerin sigarayı bırakma sürecinde motivasyonunun artması için danışma hattı tarafndan tarafından destekleniyor. Ayrıca hat, sigarayı bırakmak isteyenlere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

YÜZDE 40'I SİGARAYI BIRAKTI

Sigara Bırakma Danışma hattı tarafından geçen yıl 700 bin çağrıya yanıt verildi. Geçen yıl takibi yapılan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının danışma hattının verdiği destek ile sigarayı bıraktığı tespit edildi.

Elektronik sigara beyin gelişimini olumsuz etkiliyor Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubunun hazırladığı raporda masum gibi gösterilen elektronik sigaranın gençler üzerinde büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yeni Zelanda sigarasız nesil için harekete geçti Yeni Zelanda’da bir sonraki neslin sigara kullanmasının engellenmesi için resmen yasaklanacağını duyurdu. Alınan karar ile 2008 yılında sonra doğanlar önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasa kapsamında artık sigara ve tütün ürünü alamayacak.

Sigara, içmeyeni de kanser ediyor Akciğer kanseri vakalarının yüzde 80’ini sigara içen kişiler oluşturuyor. Son yayınlanan çalışmalarda sigara içmeyen ancak aynı havayı soluyan kişilerde de akciğer kanseri riski yüzde 30 oranında artıyor.