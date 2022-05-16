Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir zamanlar yakın korumalığını yapan 49 yaşındaki polis memuru Erol Yıldız 23 Mayıs'ta Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili olarakgörülen davada tanık olarak idnlenecekti ancak kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda bu sabah saatlerinde merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun BBP Genel Başkanlığı döneminde bir dönem yakın korumalığını yapan ve son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı'nda görevini sürdüren polis memuru 49 yaşındaki Erol Yıldız otomobilinin altında kalarak vefat etti.

OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALDI

İddialara göre sabah otomobilini çalıştıramayan Yıldız, otomobilini iterek hareket ettirdiği esnada, otomobilin geriye doğru üzerine gelmesiyle kendi aracının altında kaldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalesinde Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

23 MAYIS'TA TANIK OLARK DİNLENECEKTİ

Ayrıca Yıldız’ın isminin, Yazıcıoğlu’nun ölümü ile ilgili olarak 23 Mayıs’ta görülecek olan davada tanık olarak dinlenecekler arasında yer aldığı da öğrenildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasında yeni gelişme Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 13 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiği iddia edildi.

Vatan sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anıldı Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 13. yılında kabri başında sevenleri tarafından anıldı. 55 yıllık ömründe genç yaşta siyasete atıldı ve siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanındı. Vefatından 13 yıl geçmesine rağmen Yazıcıoğlu'nun kabrinden sevenleri eksik olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.