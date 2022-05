Türkiye Gazetesi

Akif Bülbül - ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek "Her hafta ortalama 6 bin kişi gözaltını alınıyor. Geçtiğimiz yıl yakalanan şüphelilerin 26 bin 788’i tutuklandı" dedi.

Bakan Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği 'Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

Soylu özetle şunları söyledi:

"Afganistan eroinin üretim merkezi, İran’ın ise eroinin geçiş ve metamfetaminin üretim merkezi. Avrupa ve Çin’de sentetik uyuşturucu üretiliyor. Eroinin, Türkiye’yi de içine alan rotasının bulunuyor, kokainde ise temel rota, Amerika ile Avrupa arasında. Türkiye’de 2016’da eroinin yüzde 24’ünün doğu sınırlarında, yüzde 76’sının ise batı illerinde yakalanıyordu, oluşturulan operasyonel kabiliyetle, geçen yıl bu tablo terse çevrilerek, maddenin batı illerine gitmeden sınırlarda ele geçirilmesi sağlandı. Eroin konusunda operasyon kapasitesi artırıldı. Eroin, Afganistan’dan dolayı arttı. Afganistan’da eroini kim arttırdı, Amerika arttırdı. Bu kadar açık ve net.

2016’da 845 kilogram, 2021’de 2 ton 841 kilogram kokain yakaladık. Belçika, Hollanda ve İspanya’da toplam 156 ton kokain yakalandı. Türkiye’nin kokain pazarı olduğu şeklindeki söylemler, maksatlı propagandadan başka bir şey değildir.

TÖHMET ALTINDA BIRAKIYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronlarına bir şey yapılmadığı yönünde söylemlerde bulunuyor. Bu ifadeler uyuşturucuyla mücadele edenleri töhmet altında bırakıyor. Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesini etkisizleştiriyor.

İLK İHBAR BANA GELMİŞTİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan Bataklık Operasyonu başladıktan sonra basında bize karşı yürütülen karalama kampanyalarının maksadını kamuoyunun takdirine bakıyorum. Bataklık’ta FETÖ iltisakı da var. Benim şahsi açımdan, Bataklık Operasyonu’na kadar her şey normaldi. Ben, Bataklık Operasyonu’nun kişisel hayatımda başka bir değişiklik açtığını düşünüyorum. Bundan rahatsız değilim. Bataklık Operasyonu’nun ilk ihbarı şahsıma gelmiştir, cep telefonuma.



Aralarında Ankara temsilcimiz Akif Bülbül'ün de bulunduğu gazetecilerle buluşan Soylu, Türkiye'nin 'metamfetamin' tehdidi altında olduğunu söyledi.

METAMFETAMİN KÂBUSU

Uyuşturucu madde metamfetamin büyük bir tehlike. Avrupa’da ele geçirilen metamfetamin miktarı, 2010-2020 yıllarında yüzde 477 oranında arttı. Avrupa’da 2020’de 2,2 ton, Türkiye’de ise aynı dönemde 4,1 ton, geçen yıl da 5,5 ton metamfetamin yakalandı. Uyuşturucu sebebiyle yaşanan ölümlerde, 2016’da yüzde 1,4 olan tek başına metamfetaminden kaynaklanan ölüm oranı, 2021’de yüzde 35,6’ya çıktı. Avrupa’da uyuşturucudan kaynaklı ölüm oranı milyonda 15 kişi iken, bu rakam Türkiye’de milyon 6. Türkiye kullanıcılık ve ölüm oranlarında Avrupa’nın altında.

PKK’NIN GELİRİ 67 MİLYAR

Doğrudan PKK’ya gelir elde etmek için gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretine yönelik jandarmanın operasyonlarında 2016’dan bugüne kadar 253 ton esrar, 279 milyon 304 bin kök kenevirin ele geçirildi. Operasyonlarında 2016- 2021 yıllarında 66 milyar 790 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

UYUŞTURUCUDAN 106 BİN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ VAR

Uyuşturucu ile kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Her hafta ortalama 6 bin kişi gözaltını alınıyor. Geçtiğimiz yıl yakalanan şüphelilerin 26 bin 788’i tutuklandı. Uyuşturucu suçlarından cezaevlerinde 3 bin 982’si kadın ve 200’ü çocuk olmak üzere toplamda 106 bin 37 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunun çok büyük bölümü, yüzde 90’ın üzerinde diyebiliriz, uyuşturucu satıcısı. Ayrıca 2016- 2021 yıllarında 945 suç çetesi çökertildi. Bu operasyonlarda 9 bin 633 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede atık su analizi de yapılıyor. İllerin kanalizasyon sistemlerinden alınan örneklerle hangi uyuşturucu maddenin kullanımının yaygın olduğu belirlenebiliyor."

'DEDİKODU KUMKUMASI'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, terörist yetiştirdiğini iddia ettiği bir şirketin önüne gittiğinin hatırlatılması üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"na muhalefet partisi genel başkanının tanımı ‘dedikodu kumkuması’dır. SADAT’ın, Et ve Balık Kurumunun önüne gidene kadar, hafif cesaretin varsa bizim söylediğimiz büyükelçiyle ilgili değerlendirme ortaya koy, göreyim. Bu konunun üstünü örtemez. Bu, Türkiye’ye ihanettir. Sen Türkiye’nin geleceğini Avrupalı bir büyükelçiye pazarlayamazsın. Cumhurbaşkanı adayı olacaksın diye kendi belediye başkanlarına çelme atabilirsin, tehdit edebilirsin ama senin gücün bize yetmez."

BARONUN YAKALANMA HABERİ TOPLANTIDA GELDİ

Bakan Soylu’nun toplantısı sırasında ilginç bir an da yaşandı. Kendisine bir not iletilmesinin ardından Soylu "Bir baron daha şu anda gözaltında bugün itibarıyla. Uzun süredir peşindeydik, Urfi Çetinkaya’nın kardeşi. Şu an gözaltında. Uzun zamandır buna da projeli operasyon yapıyoruz" bilgisini paylaştı.

