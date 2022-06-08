Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın hassasiyet gösterdiği sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelerin yaptığı projeler AK Parti’nin Kızılcahamam kampında da konuşuldu. Bazı milletvekilleri, sokak hayvanları için belediyelerin barınakları artırması ve ellerini daha fazla taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Bir AK Parti kurmayı, Konya Büyükşehir Belediyesinin barınaktan hayvan sahiplenenlere 250 TL mama parası ödemesi örneğini verdi. Başka bir kurmay da Ankara’nın Mamak Belediyesinin aylık 500 TL mama parası verdiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunlar güzel örnekler. İstanbul Beykoz İlçe Belediyesinin barınaklarını yerinde inceledim. Köpekleri sahiplenenlere teşvik veriyorlar. Takdir ettim. Barınaktaki bütün hayvanları sahiplenmek önemli” dedi.

Toplantıda barınaklardaki hayvanların sahiplendirilmesi konusunda diğer belediyelerin de benzer uygulamaları hayata geçirmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bunların yanı sıra, son zamanlarda sokak hayvanlarının saldırılarıyla ilgili sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerle ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, barınak açmak isteyen belediyelere destek veriyor. Proje maliyetinin yüzde 40’ı oranında bakanlıktan hibe desteği sağlanırken belediyelere arazi de tahsis edilebiliyor. Erdoğan, barınak yapılması konusunda belediye başkanlarına “Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil barınaklardır. Belediye başkanlarına sesleniyorum: Sahipsiz hayvanlar için tedbir alın, güvenli barınaklar kurun” talimatını vermişti.

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