Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "24 Şubat'tan beri kapatılan ve operasyonları durdurulan Ukrayna limanlarına o tarihten bu yana ilk seferi yapacak olan gemiye, sabah saatlerinde yapılan denetim tamamlandı. Saat 15.30'da seferine başlayan Türk sahipli FULMAR S gemisi, 6 Ağustos akşam saatlerinde Ukrayna'da olacak." ifadesi kullanıldı.

GEMİDE DENETİM YAPILMIŞTI

Dün Bandırma Limanı'ndan tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na doğru yola çıkan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş gemide Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetim yapılmıştı.Gemideki denetim yaklaşık 2 saat sürmüştü.

Tahıl sevkiyatı için üç gemi daha yola çıktı Ukrayna'dan yapılacak olan tahıl sevkiyatı kapsamında İrlanda, İngiltere ve Karasu'ya gitmek üzere olan 3 gemi Ukrayna limanlarından yola çıktı. Öte yandan Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı FULMAR S isimli boş geminin İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından yaptığı denetimi tamamlandı.

Bakan Akar duyurdu: 3 tahıl gemisi daha yola çıkıyor Milli Savunma Bakanı Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor" dedi.

27 bin ton mısır taşıyan gemi İstanbul Boğazı'na doğru hareket etmeye başladı 27 bin ton mısır taşıyan Razoni gemisi, denetleme faaliyetinin tamamlanmasının ardından Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’na doğru hareket etmeye başladı.