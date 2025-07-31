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90 bin minareden aynı çağrı yükseldi! Vatan için toplu dua

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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90 bin minareden aynı çağrı yükseldi! Vatan için toplu dua
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günün erken saatlerinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün yatsı ezanından önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edileceğini duyurdu. Yatsı ezanı sonrası, tüm camilerde dualar edildi.

Günün erken saatlerinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün yatsı ezanından önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.

90 bin minareden aynı çağrı yükseldi! Vatan için toplu dua - 1. Resim

ŞEHİTLER, AFETLER VE DEVLET İÇİN DUALAR EDİLDİ

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin.

Türkiye'deki tüm camilerde, afetlerden korunmak, devletimizin her türlü musibetten muhafaza edilmesi ve şehitlerimiz için dualar edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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