Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla devam ediyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

"TERÖRÜN KAYNAĞINI KURUTMAKTA KARARLIYIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.