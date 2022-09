Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik dava sürüyor. Geçen yıl 11 Ocak'ta karara bağlanan dava, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin incelemesinin arından bozuldu. Bunun üzerine yargılamanın yeniden yapılması için dosya yerel mahkemeye gönderildi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 72’si tutuklu 215 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi.

445 SAYFALIK MÜTALAA

Marmara Cezaevi karşısındaki salonda gerçekleşen duruşmada mütalaa açıklandı. 445 sayfalık mütalaada "Adnan Oktar ile FETÖ yapılanması birbirine oldukça benziyor. Her iki silahlı örgüt de insanların dini hassasiyetlerini manipüle ediyor. Kendi amaçları için her türlü suçu işlemekten geri durmuyor. Ele başları Adnan Oktar ile Fetullah Gülen mutlak itaat istiyor. Hücre tipi yapılanma, tedbir ve gizlilik yöntemleri bakımından da aynılar. Oktar küresel bir güç olmayı amaçlıyor. Bunu gerçekleştirmek, maddi, manevi, beşeri güç elde etmek için ahlaki ve hukuki normları hiçe sayıyor" denildi. Ayrıca örgütten ayrılmak isteyenlerin de her türlü yöntemle engellendiği belirtildi.

"LÜKS HAYATLA KANDIRDILAR"

Örgüttekilerin, sosyal medyadan veya insanların toplu olarak bulundukları yerlerden üye kazanmaya çalıştığı aktarıldı. Mağduların, din, lüks hayat, iş bulma ya da evlenme vaadiyle kandırıldığı vurgulandı.

İSTİSMARDAN ASKERİ CASUSLUĞA...

Adnan Oktar'ın ‘eziyet’, ‘ ‘örgüt yöneticiliği’, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne yardım’, ‘siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs’, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘birden fazla kişiyle birlikte birden fazla defa çocuğa karşı cinsel istismar’, ‘cinsel saldırı’, ‘cinsel saldırıya teşebbüs’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘tehdide azmettirme’ suçlarından toplamda 232 yıl 9 aydan 1.198 yıla kadar hapsi talep edildi. Yönetici konumundaki diğer 12 sanığın da benzer suçlardan cezalandırılması, 71 tutuklu sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için 4 Ekim’de devam edecek.

Son dakika... Adnan Oktar davasında ara karar: Tutuklulukları devam edecek Son dakika haberine göre; yeniden görülen Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Adnan Oktar davası yeniden görülmeye başladı Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın elebaşı olduğu silahlı suç örgütüne yönelik hükmün İstinaf tarafından usülden bozulduğu davada yeni bir gelişme yaşandı. 72'si tutuklu 215 sanıklı Adnan Oktar davasının görülmesine yeniden başlandı.

Adnan Oktar davası sil baştan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava bozma kararının ardından bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda yeniden görülecek.