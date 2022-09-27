Türkiye Gazetesi

Lina bebek annesi babası kimdir? Lina Nazlı katili kimdir, tutuklandı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te araştırılan olayda korkunç gerçek ortaya çıktı. 3 yaşındaki Lina Nazlı’dan acı haber geldi. Minik bebekten acı haber geldi. Lina Nazlı’nın işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulunduğu belirtildi.

LİNA NAZLI OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Gaziantep'ten katılan Melissa İlhan kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep polisi bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu.

İddiaya göre 23 yaşındaki 2 çocuk annesi Melissa İlhan bir süre önce eşinden boşanarak çocukluk arkadaşı G.T.’nin evine taşındı. Burada G.T. ile arkadaşı M.A. tarafından şiddete ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadının 2 çocuğu da kendisine gösterilmedi.

Bir televizyon programına katılan Anne Melissa İlhan çocuklarının kendisinden saklandığını ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Annenin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube ekipleri 1,5 yaşındaki Naime’yi sağ bulurken, soruşturma derinleştirildi.

LİNA NAZLI ANNE BABASI KİMDİR?

7 aydır çocuklarını görmeyen Melissa, eski eşi Abdurrahman'a durumu haber verdi ve başına gelenleri eski eşine anlattı. Kızlarını bulabilmek için el ele veren genç anne ve baba ise hemen Müge Anlı'ya başvurarak canlı yayına çıktı.

LİNA BEBEK KATİLİ KİMDİR?

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erbay’ın cesedi derin dondurucuda bulundu. Kız çocuğunun işkence edilerek öldürüldüğü tespit edilirken, ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Konuyla ilgili G.T. ile M.A gözaltına alındı.