Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre 5 siyasi parti hakkında mali denetim kararı alındı ve bu denetimler sonrası partilerin uymadığı eylemler sonucu haklarında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Kararlara göre, Devrim Hareketi Partisi, Cesur Düşünce Partisi, Ayyıldız Partisi, Anadolu Birliği Partisi ve Kuvayi Milliye Partisi'nin 2020'ye ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme tarafından, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmamasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu belirtilen kararlarda, söz konusu partiler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Kararlarda, söz konusu partilerin kesin hesap denetimlerinin gerçekleştirilemediği, bunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu ifade edilerek, bu partilerin 2020 yılı hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına hükmedildi.

8 siyasi partiye mali denetim kararı Anayasa Mahkemesinin 8 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2019 yılına ait hesapların kanuna uygun olduğuna karar verildi.

Siyasi partiler kesenin ağzını açacak! 5 milyar liralık seçim Seçimlere bir yıldan az bir süre kala promosyon sektörü de hareketlendi. Siyasi partilerin önümüzdeki seçimlerde 5 milyar TL harcama yapacağını ifade eden PROMOTÜRK Başkanı Mehmet Yücetürk, yeni partilerin de etkisiyle seçim harcamalarının önceki seçime göre yüzde 20-25 civarında artacağını vurguladı. Yücetürk ayrıca, siyasi partiler arasında son dönemde çikolata, kahve ve çayın çok popüler olduğunu kaydetti.

Ankara 2 No.lu Baro Başkanı Korkmaz'dan TBB'ye tepki: Meslek kuruluşuyuz siyasi parti değiliz Ankara 2 No.lu Baro Başkanı Eyüphan Korkmaz, kendileri için 'çoklu baro' ifadesini kullanan Türkiye Barolar Birliğine (TBB) tepki gösterdi ve "Stajyerlerimiz ile birlikte 2 bin 500 meslektaşımıza hitap etmekteyiz. Bu durumu meslektaşlarımıza yönelik bir saygısızlık olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.