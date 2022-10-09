Çanakkale'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne üye olma suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. yakalandı.
İSTANBUL EMNİYETİ'NE TESLİM EDİLDİ
Şüpheli, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Adnan Oktar'ın 1.198 yıla kadar hapsi istendi Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen Adnan Oktar davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, örgüt elebaşı olarak nitelendirilen Oktar’ın çeşitli suçlardan 1.198 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Son dakika... Adnan Oktar davasında ara karar: Tutuklulukları devam edecek Son dakika haberine göre; yeniden görülen Adnan Oktar davasında ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Adnan Oktar davası sil baştan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik dava bozma kararının ardından bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda yeniden görülecek.