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    95 öğrenci hastanelik oldu, Kastamonu Valiliği’nden açıklama geldi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kastamonu Valiliği, KYK yurdunda yemek sebebiyle 95 öğrencinin zehirlendiğini açıkladı. Hayati tehlikesiyle bulunmayan öğrencilerin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerine devam ediliyor.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kastamonu’da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinde kendilerine verilen tantuniden yedi.

    Yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve ishal şikayeti yaşayan öğrenciler, sabah saatlerinde ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    95 öğrenci hastanelik oldu, Kastamonu Valiliği’nden açıklama geldi

    “ÖĞRENCİLER ZEHİRLENDİ, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK”

    Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15.01.2024 Pazartesi saat 04.20'de Kastamonu Merkez Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri ile Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdukları bilgisi alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği, tedavilerine devam edildiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

    95 öğrenci hastanelik oldu, Kastamonu Valiliği’nden açıklama geldi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > 95 öğrenci hastanelik oldu, Kastamonu Valiliği’nden açıklama geldi
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