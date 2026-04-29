AK Parti’de seçim takvimine ilişkin hesaplar yeniden şekilleniyor. ABD-İran savaşı plan değişikliğine sebep oldu. Ekonomi yönetimine ek süre kazandırılmak isteniyor. Seçim kasım 2027’de değil, 2028 ilkbaharında yapılabilir.

EMRAH ÖZCAN- AK Parti’de seçim takvimine ilişkin hesaplar yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için Meclis kararıyla seçimlerin 14 Mayıs 2028’den önce yapılması gerekiyor.

AK Parti bu yüzden seçimleri 7 Kasım 2027’ye çekmeyi planlıyordu. Mevcut ekonomi politikasının bu yıl haziran ayı itibarıyla meyvelerini vermeye başlayacağı ve vatandaşın cebine yansıyacağı hesapları yapılıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

ABD-İran savaşı planları revize ettirdi: Seçim 2028’in ilkbaharında

İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş hesapları değiştirdi.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetimi ekonomi yönetimine ekstra 6-7 ay kazandırmak için seçimleri 2028’in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.

Nisan veya mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir seçimin, ekonomi yönetimine ilave 6-7 aylık süre kazandıracağı değerlendiriliyor. Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu da kulislerde konuşuluyor.



