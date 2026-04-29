ABD-İran savaşı planları revize ettirdi: Seçim 2028’in ilkbaharında
AK Parti’de seçim takvimine ilişkin hesaplar yeniden şekilleniyor. ABD-İran savaşı plan değişikliğine sebep oldu. Ekonomi yönetimine ek süre kazandırılmak isteniyor. Seçim kasım 2027’de değil, 2028 ilkbaharında yapılabilir.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi için seçimlerin 14 Mayıs 2028'den önce yapılması gerekiyor.
- AK Parti, başlangıçta seçimleri 7 Kasım 2027'ye çekmeyi planlıyordu.
- İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş bu planları değiştirdi.
- AK Parti yönetimi, ekonomi yönetimine ek süre kazandırmak için seçimlerin 2028'in nisan veya mayıs aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.
- Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu düşünülüyor.
EMRAH ÖZCAN- AK Parti’de seçim takvimine ilişkin hesaplar yeniden şekilleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için Meclis kararıyla seçimlerin 14 Mayıs 2028’den önce yapılması gerekiyor.
AK Parti bu yüzden seçimleri 7 Kasım 2027’ye çekmeyi planlıyordu. Mevcut ekonomi politikasının bu yıl haziran ayı itibarıyla meyvelerini vermeye başlayacağı ve vatandaşın cebine yansıyacağı hesapları yapılıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Meclis özel gündemle toplandı, CHP lideri yine ara seçim istedi
İran ile ABD/İsrail arasındaki savaş, Hürmüz Boğazı’ndaki riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş hesapları değiştirdi.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetimi ekonomi yönetimine ekstra 6-7 ay kazandırmak için seçimleri 2028’in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.
Nisan veya mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir seçimin, ekonomi yönetimine ilave 6-7 aylık süre kazandıracağı değerlendiriliyor. Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu da kulislerde konuşuluyor.