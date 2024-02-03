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    • AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyoruz

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    AB&#039;den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyoruz
    Ab, Türkiye, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye'ye ilişkin kararlarını açıkladı. Tüm üye ülkelerin Türkiye ile daha yakın ilişki kurmasında hemfikir olduklarını söyleyen Borrel, vize serbestliğiyle ilgili ise "Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bugün bu konu tartışılmadı. Ancak genel kanı, Kıbrıs üyemiz olduğu için gündemimizin en üst sıralarında yer alan Kıbrıs sorununu çözmek için dahi Türkiye ile daha olumlu şekilde etkileşime geçmemiz gerektiği yönünde." ifadelerini kaydetti. 

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, gayriresmi nitelikli toplantılarında AB Dönem Başkanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. 

    Toplantının gündem maddelerinden birisi de Türkiye ile ilişkiler oldu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, basına ortak açıklamalarda bulundu.

    Borrell, "Tüm üye ülkeler, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurulmasında hemfikir" dedi.

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell, şöyle devam etti:

    Çatışmalardan kaçınmak ve işbirliğini artırmak için Kıbrıs meselesini dikkate alarak Türkiye ile temasa geçmemiz gerekiyor. Türkiye ile daha fazla ilişki kurmamız, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda çalışmamız ve bizi birbirimizden uzaklaştıran meselelerden kaçınmamız gerekiyor.

    VİZE SERBESTİSİ

    AB'nin vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasına hazır olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Borrell, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Türkiye ile daha güçlü ilişki kurmamız konusunda herkes hemfikir ancak bu, gelişmelerin seyrine bağlı olacaktır. Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bugün bu konu tartışılmadı. Ancak genel kanı, Kıbrıs üyemiz olduğu için gündemimizin en üst sıralarında yer alan Kıbrıs sorununu çözmek için dahi Türkiye ile daha olumlu şekilde etkileşime geçmemiz gerektiği yönünde."

    'TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK'

    Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib de "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor" ifadesini kullandı.

    "Türkiye vazgeçilmez bir ortak" diyen Lahbib; hukukun üstünlüğü, demokrasi, yargının bağımsızlığı ve Kıbrıs gibi konulardaki farklılıkları yakın zamanda görüşmek istediklerini belirtti.

    TÜRKİYE'Yİ DE DAVET EDECEKLER

    Lahbib, AB'ye 10 ülkenin katıldığı 2004 genişlemesinin 20. yılını kutlamak için nisanda yapacaklarını etkinliğe Türkiye'yi de davet edeceklerini kaydetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbTürkiye
    Haberler > Gündem > AB'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Türkiye ile daha yakın ilişki kurmak istiyoruz
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