Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
28 yıl önce hayatını kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adı, memleketindeki Borsa Kavşağına verildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bugün tarihe not düşülecek bir gün." ifadeleriyle duyurdu.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada 28 yıl önce hayatını kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağına verildiğini söyledi.
Arı, Nevşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar gereği Borsa Kavşağının adının Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirildiğini ifade etti.
Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı, "28 yıldır beklediğimiz cevabı bugün aldık. Bugün tarihe not düşülecek bir gün. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı