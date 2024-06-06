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Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Abdullah Çatlı&#039;nın adı Nevşehir&#039;de bir meydana verildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

28 yıl önce hayatını kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adı, memleketindeki Borsa Kavşağına verildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bugün tarihe not düşülecek bir gün." ifadeleriyle duyurdu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada 28 yıl önce hayatını kaybeden Nevşehirli Abdullah Çatlı'nın adının Borsa Kavşağına verildiğini söyledi.

Arı, Nevşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar gereği Borsa Kavşağının adının Abdullah Çatlı Meydanı olarak değiştirildiğini ifade etti.

Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı, "28 yıldır beklediğimiz cevabı bugün aldık. Bugün tarihe not düşülecek bir gün. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Abdullah Çatlı'nın adı Nevşehir'de bir meydana verildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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