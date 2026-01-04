Adana'da iki kız kardeşin işlettiği düğün organizasyonu ofisine taşlı saldırı düzenlendi. Tadilat nedeniyle aralarında sorun olduğunu söyleyen kardeşler, saldırıyı mekan sahibinin yaptığını iddia ederek “Bu olaydan önce tehdit almıştık, bu kişilerin yaptığından eminiz, bugün taş atanlar yarın kurşun da sıkabilir” diyerek duydukları endişeyi dile getirdi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde iddiaya göre, yılbaşı gecesi iki kız kardeş tarafından işletilen düğün organizasyonu ofisine taşlı saldırı düzenlendi. Kardeşler, saldırının iş yerindeki masraf tartışması nedeniyle gerçekleştiği öne sürdü.

“BU OLAYDAN ÖNCE TEHDİT ALMIŞTIK”

Düğün organizasyonu ofisinin sahibi Burcu Uğur, daha önce tehdit aldıklarını belirterek şunları söyledi:

İş yerimize yönelik bir sabotaj yapıldığını açıkça gördük. Zaten bu olaydan önce tehdit almıştık. İş yeri sahibi bize, 'Çocuklarım duyarsa sizi burada barındırmazlar, ben de bırakmam' diyerek tehditte bulunmuştu. Biz zaten bu şahısların olayı yapan kişiler olduğunu tahmin ediyorduk. Kamera kayıtlarını izleyince de bunların o kişiler olduğunu kesin olarak teyit ettik.

“KİRADAN DÜŞELİM DEDİK KABUL ETMEDİLER"

Burcu Uğur, iş yerinin tavanındaki su sızıntısının uzun süredir sorun oluşturduğunu söyledi. Tartışmanın bu konu üzerinden devam ettiğini söyleyen Uğur, yaşananları şöyle anlattı:

Biz iş yerini tuttuğumuzda tavanı akıyordu. Bu nedenle şikâyette bulunduk. Müteahhit firma sorumluluğu iş yeri sahibine atıyor, iş yeri sahibi de müteahhit firmaya. Biz de 'Masrafı biz karşılayalım, kiradan düşelim' dedik. Ancak iş yeri sahibi, 'Hiçbir şekilde kiradan düşemezsiniz. Masrafla ilgili bana fatura ederseniz gününüzü görürsünüz' diyerek canımızla tehdit etti.

“BUGÜN TAŞ ATANLAR, YARIN KURŞUN SIKABİLİR"

Saldırının tehdit amaçlı yapıldığını söyleyen Burcu Uğur, “Bu kişilerin yaptığından eminiz. Çünkü kamera kayıtlarında, maskeli şahısların köşe başındaki evlerinden çıktıkları ve saldırıdan sonra yine aynı eve geri döndükleri net bir şekilde görülmektedir. Biz bu iş yerini iki kadın olarak işletiyoruz. Yaşlı babamız ve çocuklarımız var. Bugün taş atanlar, yarın kurşun da sıkabilir" dedi.

İş yeri sahibi ise saldırı iddialarını yalanlayarak, kendisinin yapmadığını söyledi.

