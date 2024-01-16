Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Adana'da korkunç olay, ısınmaya çalışırken arkadaşının tekmesiyle alevler içinde kaldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Adana’da bir yağ tenekesinin içine atılan malzemelerle ısınan çocuklar birbirini yaktı. Tenekeye gelişi güzel tekme atan çocuklardan biri, arkadaşının elbisenin tutuşmasına neden oldu. Alevlerden kaçmaya çalışan çocuğun hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı. I

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'da bir çocuğun yanan tenekeye tekme atması sonucu arkadaşı yandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

    Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir tamircide meydana geldi. Teneke kutu içerisinde ateş yakan çocuklardan biri ateş topuna dönen tenekeye tekme attı.

    Tekme attığı teneke arkadaşının üzerine doğru fırlarken, tenekeden çıkan alevler çocuğun kıyafetini tutuşturdu. Yanmaya başlayan çocuk panikle koşarak uzaklaştı.

    O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaYangın
    Haberler > Gündem > Adana'da korkunç olay, ısınmaya çalışırken arkadaşının tekmesiyle alevler içinde kaldı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Fidan'dan tüm dünyaya Gazze çağrısı - GündemBakan Fidan'dan tüm dünyaya Gazze çağrısıSomali liderinin oğlunun neden olduğu kazayla ilgili mahkemeden para cezası kararı çıktı - Gündem2 yıllık hapis cezası 27 bin liralık para cezasına çevrildiKütahya Valisi, 'tam bir bataklık' diyerek pavyonları kapatma gerekçesini açıkladı - Gündem'Tam bir bataklık' dedi, hepsini kapattı!Şanlıurfa'da sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğu parçaladı - Gündem12 yaşındaki Fidan'ı başı boş köpek parçaladıBaşkan Atila Aydıner: "12 yılda otopark araç sayımızı 5 kat artırdık" - GündemBaşkan Atila Aydıner: "12 yılda otopark araç sayımızı 5 kat artırdık"MSB görüntüleri paylaştı! Metina, Gara, Hakurk ve Kandil'e yeni hava harekatı - GündemMetina, Gara... 5 bölgede terör hedefleri böyle vurulduErkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı! - GündemErkek arkadaşı ile kavga eden kadın mahalleyi ayağa kaldırdı!MİT ve jandarmadan 12 ilde DEAŞ operasyonu - GündemMİT ve jandarmadan 12 ilde DEAŞ operasyonuMHP lideri Bahçeli'den net mesajlar: Tarihi bir hataya düşecek, ağır sonuçlarla yüzleşecekler - Gündem'Tarihi bir hataya düşecekler ağır sonuçlarla yüzleşecekler'Bölücü Terör Örgütüne büyük darbe, Ali Yerlikaya 165 kişinin yakalandığını duyurdu - GündemBölücü Terör Örgütüne büyük darbe, Ali Yerlikaya 165 kişinin yakalandığını duyurdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...