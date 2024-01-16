Adana'da korkunç olay, ısınmaya çalışırken arkadaşının tekmesiyle alevler içinde kaldı

16 Ocak 2024 13:01 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 13:25

Adana'da bir çocuğun yanan tenekeye tekme atması sonucu arkadaşı yandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir tamircide meydana geldi. Teneke kutu içerisinde ateş yakan çocuklardan biri ateş topuna dönen tenekeye tekme attı.

Tekme attığı teneke arkadaşının üzerine doğru fırlarken, tenekeden çıkan alevler çocuğun kıyafetini tutuşturdu. Yanmaya başlayan çocuk panikle koşarak uzaklaştı.

O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.