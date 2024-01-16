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Adana'da korkunç olay, ısınmaya çalışırken arkadaşının tekmesiyle alevler içinde kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Adana’da bir yağ tenekesinin içine atılan malzemelerle ısınan çocuklar birbirini yaktı. Tenekeye gelişi güzel tekme atan çocuklardan biri, arkadaşının elbisenin tutuşmasına neden oldu. Alevlerden kaçmaya çalışan çocuğun hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı. I
Adana'da bir çocuğun yanan tenekeye tekme atması sonucu arkadaşı yandı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Olay, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir tamircide meydana geldi. Teneke kutu içerisinde ateş yakan çocuklardan biri ateş topuna dönen tenekeye tekme attı.
Tekme attığı teneke arkadaşının üzerine doğru fırlarken, tenekeden çıkan alevler çocuğun kıyafetini tutuşturdu. Yanmaya başlayan çocuk panikle koşarak uzaklaştı.
O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı