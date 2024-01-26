Adana'daki sahte doktorun ifadeleri çelişki dolu: Polise başka, basına başka konuştu

Adana'da doktor yaka kartı takan kadının ifadeleri, çelişkileri ortaya koydu. Polise, işlerini kolaylaştırmak için asistan kimliği yaptırdığını söylerken basına ise "Bu kimliği hoca verdi" dedi. Şehir Hastanesi ise "Şahsın herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığı teyit edilmiştir" açıklaması yaptı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri, yaka kartında asistan doktor yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu hastane polisine bildirdi. Olay yerine gelen polis, şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit etti.

FARKLI BEYANLARDA BULUNDU

Adana'da, sahte doktor yaka kartı takan kadının yakalanması güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaka kartında asistan doktor yazan C.S.'nin, buradaki cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerinden hastanenin özel güvenlik görevlilerince çıkartılması yer aldı.

Gözaltına alınan C.S., Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. C.S. emniyete verdiği ifadesinde, "Babam o hastanede vefat ettikten sonra ben de fizik tedavi görmek için o hastaneye gittim. Haftanın 3 günü hastanede tedavi görüyorum. Hastanede rahat gezebilmek için çarşıdaki bir kırtasiyede renkli fotokopi ile asistan doktor kimliği yaptırdım. Asansör ve kafeteryalar bölümünde bu kimliği takıyordum. Bu kimlik ile herhangi bir hastayı muayene etmedim, hasta odasına girmedim. Hasta muayene edilen yerlere girmedim. Bugün de bu kimlik boynuma takılı olarak hastanenin alışveriş merkezinde gezerken güvenlikler gelip beni polise teslim etti. Ben bu kimlik ile suç işlemedim, suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

'HOCA MAĞDURUYUM'

İhlas Haber Ajansı'na konuşan C.S. ise röportaj vermeyi kabul etmedi ancak muhabire yaptığı açıklamada yaka kartını hastanedeki bir doktorun kendisine verdiğini öne sürerek, "Onu bize oradaki hoca verdi. Hoca mağduruyum. Haberlere öyle yaz. Benim bir suçum yok ki olayda. Kameralarda benim hangi nedenle orada bulunduğum belli" dedi.

ŞEHİR HASTANESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Ocak'ta sahte doktor yaka kartıyla yakalanan kadına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Güvenlik görevlilerinin hastanenin halka açık kısımlarında kendisini "asistan doktor" olarak tanıtan bir şüpheli görerek durumu polise bildirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemiz yönetimince kişi hakkında personeli ve vatandaşı yanıltmaya, kurum ve hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmeye, hastane içerisinde güvenliği ihlal etmeye teşebbüsten şikayetçi olunmuştur. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığı teyit edilmiştir. Zira sağlık hizmeti sunumunda yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin engellenmesine hastane yönetimimizce azami özen gösterilmektedir. Şimdiye değin olduğu gibi vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği konusundaki hassasiyet ve titizliğimiz yasaların belirlediği normlar çerçevesinde sürdürülmeye devam edilecektir."

NE OLMUŞTU?

Hastane görevlileri, 24 Ocak'ta yaka kartında "asistan doktor" yazan bir kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu polise bildirmişti.

Şüpheli kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine yaptığı incelemede yaka kartının sahte olduğunu tespit eden polis, zanlı C.S'yi (26) Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürmüştü.

Hastanenin güvenlik kamerasınca, koridorda cep telefonuyla görüşme yaparak bir cep telefonu aksesuarı satışı yapılan iş yerine giren C.S'nin daha sonra özel güvenlik görevlilerince polis noktasına götürülmesi kaydedilmişti.