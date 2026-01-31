Adana'da etkili olan sağanak vatandaşlara kabusu yaşattı. AK Parti Sözcüsü Çelik, belediyeleri sorumsuzlukla suçlayıp "Bunlar bir günde olan işler değil, yıllardır olan işler. Altyapı eksikliğini boş verin, neredeyse altyapı kalmamış" dedi.

Adana’da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden olmuştu. Evlerin, caddelerin, iş yerlerinin su altında kaldığı kabus, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de gündemine girdi.

Çelik, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adana Valiliğine atanan Vali Mustafa Yavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunurken burada açıklama yaptı.

"ADANA'DA ÜZÜCÜ BİR TABLO VAR"

Adana'da birkaç gündür sağanağın etkili olduğunu hatırlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Adana'da 2-3 gündür üzücü tablo var. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere belediyelerin görevini yapmamasından dolayı bir yağmur söz konusu olduğunda maalesef Adana'da hiç istenmeyen görüntüler ortaya çıkıyor.

Neredeyse sel görüntülerine şahit oluyoruz. Adana, Mersin, Çukurova maalesef bu görüntülerle karşı karşıya kalıyor. Burada bir kere daha belediyelerin kamu sorumluluğunu, vatandaşa hizmet sorumluluğunu yerine getirmesi bakımından hassasiyet göstermediğini görüyoruz.

Bunlar bir günde olan işler değil, yıllardır olan işler. Daha öncesinde de olduğunda bu uyarıları yaptık muhalefet belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere görevlerini yerine getirsin, altyapı konusunda hassas olsun diye fakat bugün gözüküyor ki altyapı eksikliğini boş verin, neredeyse altyapı kalmamış. Vatandaşımız maalesef büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Tabii bu tablo karşısında devletimiz, hükümetimiz, valiliğimiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı."

Çelik, Valilik koordinasyonunda tüm kamu kurumlarının vatandaşın yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada şu hususun altını özellikle çizmek isterim. Hükümet olarak imza attığımız eserler Adana'da ortadadır, çok net bir şekilde gözükmektedir. Burada belediyelerin üstüne düşen görevler vardır, altyapıyla, diğer konularla ilgili. Bugünkü sıkıntılar bundan kaynaklanmaktadır. Bütün bunları vatandaşlarımızın iyi değerlendireceğine inanıyorum.

Gerçekten son derece üzücü görüntüler. O sebeple Türkiye Yüzyılı şehirleri hedeflerimiz çerçevesinde merkezi hükümetimiz üzerine düşeni gerek yatırımlarla gerek hizmetle çok üst düzeyde yaparken, belediyelerin maalesef aksi bir yönde ilerlemesi vatandaşımızın mağduriyetine yol açıyor. Şimdi de Sayın Valimizle bu konuyu enine boyuna değerlendireceğiz."

