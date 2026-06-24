Hava sıcaklığının arttığı Adana’yı sivrisinekler istila etti. Sarıçam Deresi yakınındaki 2 mahallede ilaçlama yapılması için çağrı yapan vatandaşlar “Yürüyüşe bile çıkamıyoruz sinekler koloni halinde hareket ediyor. Evimizde pencere açamıyoruz. Çocuklarımıza hastalık yayılıyor. Çocukların vücudunu görseniz yara içinde” dedi.

Adana’da kent genelinde etkisini gösteren sıcak hava, sivrisinek yoğunluğunu artırdı.

Vatandaşlar, Yüreğir ilçesindeki Kiremithane ve Şehit Erkut Akbay ile Çamlıbel Mahallerinden geçen Sarıçam Deresi’nin yeteri kadar temizlenmediği, belediyenin de sineklerin larva döneminde ilaçlama yapmadığını öne sürdü.

Adana’yı istila etti! Kimse kapı pencere açamıyor, çocukların vücudu yara içinde

Dere kenarında evleri bulunan vatandaşlar, sivri sineklerin arı gibi koloni halinde dolaştığını ifade ederek kapı pencere açamaz hale geldiklerini belirtti.

Adana’yı istila etti! Kimse kapı pencere açamıyor, çocukların vücudu yara içinde

“ÇOCUKLARIN VÜCUDU YARA İÇİNDE”

Mahalle sakinlerinden Emin Kılıç, şöyle konuştu:

Kurutulmuş bir kanal olmasına rağmen sinek larvalarıyla dolu. Çocuklarımıza hastalık yayılıyor. 3 çocuğumu hastaneye götürdüm. Çocukların vücudunu görseniz yara içinde kalmış. Akşam olunca zaten kokudan da duramıyoruz. Ailemizle bir yürüyüşe bile çıkamıyoruz. Çünkü sinekler koloni halinde hareket ediyor. Suyu dezenfekte etmeleri gerekiyor ama yapmadılar. Suyun rengi değişti, her yer balçık içinde kaldı. Evimizde pencere açamıyoruz.

Adana’yı istila etti! Kimse kapı pencere açamıyor, çocukların vücudu yara içinde

“SADECE SU ATILIYOR”

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Sezen ise “Karşı tarafta ağaçlar kesildi ama bu tarafta kesilmedi. Sinekler de ağaçların içinde toplanıyor. Eskiden ilaçlama yapıldığı zaman kokuyu alırdık. Şimdi yapılan ilaçlamada koku gelmiyor ve sadece su atılıyor. Kanalın içerisinde bulunan yosunlar nedeniyle midemiz bulanıyor. Sinekler vücudumuzda kabarmadık yer bırakmadı. Sineklerle baş edemiyoruz” dedi.

Mahalle sakinleri sivrisinek ve kötü koku sorununun bir an önce çözülmesi için çağrı yaptı.

Adana’yı istila etti! Kimse kapı pencere açamıyor, çocukların vücudu yara içinde

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