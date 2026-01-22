Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesinde bulunan dev bir çam ağacı devrildi. Ağacın okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşmesi nedeniyle evde de hasar oluştu.

Devrilen çam ağacı nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu. Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önledi.

Ağaç okul bahçesine devrildi! Okulların tatil olması faciayı önledi

Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası