Ağaca çarpıp takla attı! Sürücü feci şekilde can verdi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar’da yol ortasındaki refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla atan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kent merkezi Fatih mahallesinde E.E. (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
AĞACA ÇARPIP TAKLA ATTI
Savrulan araç orta refüje çıkıp ardından ağaca çarparak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Araç içerisinde çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı