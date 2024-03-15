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Haberler > Gündem > Ağaca çarpıp takla attı! Sürücü feci şekilde can verdi

Ağaca çarpıp takla attı! Sürücü feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağaca çarpıp takla attı! Sürücü feci şekilde can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da yol ortasındaki refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla atan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kent merkezi Fatih mahallesinde E.E. (26) idaresindeki otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

AĞACA ÇARPIP TAKLA ATTI

Savrulan araç orta refüje çıkıp ardından ağaca çarparak devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaca çarpıp takla attı! Sürücü feci şekilde can verdi - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Araç içerisinde çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan E.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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