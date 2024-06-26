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Ağaçlık alanda bulunan ceset Nurcan Tekdemir'e ait çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağaçlık alanda bulunan ceset Nurcan Tekdemir&#039;e ait çıktı
Esenyurt, Otopsi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta ağaçlık alanda bulunan cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi.

Bugün öğle saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda gezen bir kişi, kadın cesedi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri alanda çalışma başlatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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