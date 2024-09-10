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Ağrı'da 300 kilo canlı kurbağa ile yakalandılar! Rekor ceza geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ağrı&#039;da 300 kilo canlı kurbağa ile yakalandılar! Rekor ceza geldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ağrı'da kaçak avcılar kilolarca canlı kurbağa ile yakalandılar. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre ve Doğa Koruma timi, avcılara 1 milyon 548 TL para cezası kesti.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğubayazıt ilçesinde, Biyoçeşitliliğin tahribinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında icra edilen yol kontrol ve emniyeti uygulaması esnasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 kilogram canlı kurbağa ele geçirildi. 

Olay ile ilgili olarak araçta bulunan 4 kişi hakkında toplam 1 milyon 548 Türk Lirası idari yaptırım uygulandı. Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile birlikte kurbağalar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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