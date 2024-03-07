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Ailesinin evini benzin döküp ateşe verdi! Her yerde aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de bir kişi, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi ve olay yerinden kaçtı. Alevlerden etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırılırken, birisi sokak ortasında sinir krizi geçirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Hürriyet Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın zemin katı, O.K. isimli şahıs tarafından benzin dökerek ateşe verildi.

Ailesinin yaşadığı daireyi yakan O.K. olay yerinden kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı. 112'ye ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailesinin evini benzin döküp ateşe verdi! Her yerde aranıyor - 1. Resim

SOKAK ORTASINDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan, aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın yoğun dumandan etkilendi.

Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından E.Ö. ve K.Ö., ambulansla Darca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, madde bağımlısı olduğu iddia edilen O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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