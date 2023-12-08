Fenomenlere yeni düzenleme! Kara para aklayana jet hızıyla karşılık verilecek

8 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:04

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti, son günlerde Dilan Polat gibi kara para aklama suçuyla gündemde olan yüzlerce fenomeni de ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi gündemine aldı.

Sosyal medya fenomenlerinin lüks hayatının mercek altına alınmasıyla gündem olan Dilan Polat gibi kara para aklama suçlarının önüne geçmek için harekete geçildi. AK Parti, fenomenleri ilgilendiren bir düzenlemeyi gündeme getirdi.

Mart ayında Meclis’ten geçen 7. Yargı paketinin ardından Adalet Bakanlığı’nı ilgilendiren yeni torba yasası üzerinde çalışan AK Parti, sosyal medya fenomenlerini ilgilendiren düzenlemeleri gündemine aldı.

AK PARTİ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Yeni yılda yerel seçimler öncesi Meclis Başkanlığı’na sunulması ve 40 maddeyi aşması beklenen yeni yargı paketinde, “kara para aklama” suçuna karıştıkları iddia edilen sosyal medya fenomenleri ile ilgili çok önemli bir düzenleme üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, buna göre kara para akladığı tespit edilen fenomenlerle ilgili soruşturma sürecinin daha hızlı yürütülmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, soruşturma süreci başladıktan sonra MASAK raporu beklenmeden fenomenlerin şirket ya da mal varlıklarına geçici tedbir konulması gündemde.

MASAK RAPORU BEKLENMEDEN TEDBİR UYGULANMALI

AK Parti kurmayları, çalışmayla ilgili, “Görünürde yasal ticari bir faaliyetmiş izlenimini veren işler yapılıyor ama arka planda terörün finansmanı ve kara para aklanmasına yönelik bir faaliyet yürütülüyor. Soruşturmayla beraber suça konu edilen veya suçtan elde edilen bir malvarlığı ortaya çıkıyor. Dilan Polat olayında olduğu gibi bu bir şirket ama biliyoruz ki normal bir satış, ticari bir faaliyet yok ortada. Aslında sürekli ortada dönen havaleler, kara para aklama, yüksek faturalar ve gerçeğe aykırı belge düzenlemesi var. Bu suçlardaki esas konu, soruşturma işleminin hızlandırılması. Süreç nasıl işliyor? İhbar geliyor, soruşturma başlatılıyor, MASAK’a yazı yazılıyor. MASAK raporu gelince harekete geçiliyor. Bunlar saatlik, saniyelik para işlemleri. Böyle bir şüphe ortaya çıktığında doğrudan tedbir uygulanabilmeli. MASAK’a bu durumu hızlandırmak için belli bir süre de verilebilir. Mesela ‘15 gün ya da 1 ay içinde MASAK raporu doğrultusunda karar yeniden gözden geçirilebilir’ denilir” değerlendirmesini yapıyor.