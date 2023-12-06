Eylül Öztürk 'Amerika'daki 10 ev' gerçeğini itiraf etti, nasıl aldığını anlattı: Millet bir şey var zannediyor...

6 Aralık 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:38

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' gibi farklı suçlarla sorgulanan ve tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin ardından fenomenlere yönelik kapsamlı soruşturma başlatıldı. Mercek altına alınan fenomenlerin mal varlıklarına el kondu.

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan fenomen Eylül Öztürk de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılan isimlerden biri oldu. Bir süredir ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Öztürk, sosyal medya hesabından çok konuşulan "10 ev" konusuna açıklık getirdi.

"EVLERİN HER BİRİ 125 BİN DOLAR"

Amerika'da 10 evi bulunan Eylül Öztürk, takipçilerinden gelen "O evleri nasıl aldın?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim ben tutumlu bir kadınım. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu maalesef."

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIP BİRİKİM YAPTIM"

"Velhasıl kelam ben son derece tutumlu, paranın ne kadar zor kazanıldığını bilen ve çocuklarımın geleceği için gece gündüz çalışıp para biriktiren bir kadın oldum hep. Ne marka takıntım oldu ne de başka bir şey. Başkalarının taktığı bir çanta benim tek bir evimin parası belki de... Benim bir kere böyle bir zevkim veya ihtiyacım olmadı. Siz de senelerdir çalışı bir ev alamamış olabilirsiniz belki ama bu sisteme de isyan ettiğim için beni kötü ilan etmediniz mi? Önümüz Ramazan, hepiniz oruç tutacaksınız ama benim hakkımı yiyorsunuz ve ben size hakkımı helal etmiyorum. Günü geldiğinde kimse benden helallik istemesin o yüzden."

"ALIN TERİMİN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİM"

Bir takipçisinden gelen "Bir şey ispatlamaya gerek duyma, herkes seni biliyor" diyen takipçisine de "Arkadaşlar kolay değil ki. Yani düşünsenize tüm Türkiye bir anda sizi hırsız ilan ediyor. Hazmedemiyorum, gururuma, onuruma, emeğime yediremiyorum çok zor ben hayatımda bu kadar kötü olmadım. Allah kimseye yaşatmasın en zor sınavlardan biri. Benim de adım Eylül ise ben size alın terimin hakkını yedirmeyeceğim. Kendime sözüm olsun bu" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen ve 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlıklarına el konuldu.