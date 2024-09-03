Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti'ye "taze kan" geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek

AK Parti'ye "taze kan" geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;ye &quot;taze kan&quot; geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin bugün yapılacak MKYK toplantısında, 8’inci olağan büyük kongre sürecinin başlatılacağı belirtildi. Parti içinde yerel seçimlerden sonraki süreçte gündeme gelen değişim beklentileri de kongre ile birlikte karşılanmış olacak.

HABER MERKEZİ ANKARA- AK Parti’nin 2028 seçimleri öncesinde kadrolarının şekilleneceği büyük kongresi için takvim bugün belli oluyor. AK Parti’nin bugün yapılacak MKYK toplantısında, 8’inci olağan büyük kongre sürecinin başlatılacağı belirtildi. MKYK’nın alacağı karar doğrultusunda, kongre sürecinin ekim ayında başlatılması, nisan sonuna kadar il kongrelerinin tamamlanması, 2025 Mayıs ayında da büyük kongrenin yapılması planlanıyor. AK Parti’de yerel seçimlerden sonraki süreçte gündeme gelen değişim beklentileri de kongre ile birlikte karşılanmış olacak.

YORULANLAR KENARA ÇEKİLSİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partideki ve kamuoyundaki değişim tartışmalarına “Bizim belirlediğimiz takvimde ve zeminde olacak” diyerek büyük kongreyi işaret etmişti. Erdoğan’ın, son olarak “Büyük Kongre sürecimizi sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Kendini yorulmuş hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz” şeklindeki açıklaması da AK Parti’de kesin olarak bir değişime gidileceğinin mesajı olarak yorumlanıyor.

YARISINDAN FAZLASI GİDİYOR

Bu kapsamda, kongreler ile birlikte hem il-ilçe yönetimlerinde, hem de parti yönetiminde önemli oranda değişime gidilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın özellikle 2028 seçimlerini de dikkate alarak MKYK’da değişime gideceği ve parti vitrininin daha genç kadrolardan oluşturacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar hem kongre sürecinde hem de seçim sürecinde mevcut kadrolarından yüzde 50’den fazlasını değiştirme yoluna gitmişti. AK Parti kaynaklarına göre, önümüzdeki kongrede daha yüksek oranda bir değişimin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan'dan 'nefret siyaseti'ne tepki: Millet affetmez!Pazar alanında meydan muharebesi! Sultanbeyli'de tekme ve yumruklar havada uçuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'dan 'nefret siyaseti'ne tepki: Millet affetmez! - GündemErdoğan'dan 'nefret siyaseti'ne tepkiKorsan törene tepki yağdı! Kara Harp Okulu'nda "kılıçlı yemin" skandalı - GündemKara Harp Okulu'nda "kılıçlı yemin" skandalıSisi 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye çantası dolu geliyor! - GündemSisi Türkiye'ye çantası dolu geliyor!CİA-FETÖ işbirliği! Hücre yapılanmasına mesaj gönderdiler - GündemHücre yapılanmasına mesaj gönderdilerKahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD son dakika verileri duyurdu - GündemKahramanmaraş'ta korkutan deprem!Kardeş kavgası kanlı bitti! Baba ayırmak isterken kurşunların hedefi oldu - GündemBaba ayırmak isterken kurşunların hedefi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...