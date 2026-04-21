CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditlerine AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamalarını 'siyasi yetersizlik ispatı' ve 'siyasi cehalet' olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu sonrası yaptığı mitingde sarf ettiği skandal sözler gündem oldu.

Özel'in, "Aklınızı başınıza alın, yarın keser döner sap döner, seçim olur iktidar değişir. Dışarıda geriye dönük ne bir AK Partili belediye başkanı, ne bir AK Partili meclis üyesi, ne bir AK Partili siyasetçi kalır." şeklindeki tehditlerine AK Parti'den tepki geldi.

"KENDİ SİYASİ YETERSİZLİĞİNİ İSPAT EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerinin yok hükmünde olduğunu belirterek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir. Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir" ifadelerini kullandı.

"FİGÜRANLIĞININ EZİKLİĞİNİ BÖYLE ÖRTEMEZSİN"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise "İspanya kapılarında, bekleme salonlarında 'figüran' kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel. Filistinli bebeklere 'İsrailli' diyecek kadar pusulayı şaşırmanız, düpedüz bir zihniyet fiyaskosudur. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor, ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor. Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz... Şunu iyi bilin, siz kapı eşiklerinde icazet beklerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor." dedi.

