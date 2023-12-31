Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    AK Parti'nin acı günü! İl Gençlik Kolları Başkanı vefat etti

    AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uysal için taziye mesajı yayımladı.

    AK Parti&#039;nin acı günü! İl Gençlik Kolları Başkanı vefat etti
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kısa süre önce Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde fıtık ameliyatı geçiren ve tedavisine evde devam edilen AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uysal’ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

    ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

    "AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

    “ACIMIZ BÜYÜK”

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız çok büyük. Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

    BAŞKAN YILMAZ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

    Hüseyin Murat Uysal'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Paşa Camii'nden kaldırılacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiBalıkesir
    Haberler > Gündem > AK Parti'nin acı günü! İl Gençlik Kolları Başkanı vefat etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Önce iki akrabasını katletti, sonra intihar etti - GündemÖnce iki akrabasını katletti, sonra intihar ettiHakkari'de korkutan depremler! Peş peşe sallandılar... - GündemHakkari'de korkutan depremler! Peş peşe sallandılar...Azad Yılmaz serbest bırakıldı - GündemAzad Yılmaz serbest bırakıldıBakan Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı - GündemBakan Yerlikaya'dan yeni yıl mesajıCelal Şengör'den Üşümezsoy'a tepki: Bu zır cahillik - GündemCelal Şengör'den Üşümezsoy'a tepki: Bu zır cahillik'Teröre karşı taarruzi anlayış devam edecek' - Gündem'Teröre karşı taarruzi anlayış devam edecek'Katliam gibi kazanın ilk halkasıydı! O anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetmiş - GündemKatliam gibi kazanın ilk halkasıydı! O anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetmişFelaketi yaşayan Hatay'da en buruk yılbaşı - GündemFelaketi yaşayan Hatay'da en buruk yılbaşıBahçeli'den Süper Kupa krizi için ilk yorum - GündemBahçeli'den Süper Kupa krizi için ilk yorumİşte 31 Mart'a giderken adım adım seçim takvimi - Gündemİşte 31 Mart'a giderken adım adım seçim takvimi
    Sonraki Haber Yükleniyor...