AK Parti'nin acı günü! İl Gençlik Kolları Başkanı vefat etti

31 Aralık 2023 20:36 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 20:45

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kısa süre önce Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde fıtık ameliyatı geçiren ve tedavisine evde devam edilen AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal (31), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uysal’ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

"AK Parti’mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal’ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

“ACIMIZ BÜYÜK”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız çok büyük. Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Hüseyin Murat Uysal'ı geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin ve teşkilatlarımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Hüseyin Murat Uysal'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Paşa Camii'nden kaldırılacak.