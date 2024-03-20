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Akılalmaz kaza kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Feci kaza kameralara yansırken olayda bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de hasar meydana geldi.

Bu sabah saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde hafriyat kamyonunun kullanan F.B.'nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı.

BİR ÖĞRENCİ YARALANDI

Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu. Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANBEAN KAMERADA

Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akılalmaz kaza ise kameralara yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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