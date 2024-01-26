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    • Aksaray'da kadına şiddet: Boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı

    Kadına şiddetin son adresi Aksaray oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. iş çıkışında, ayrıldığı Fatih A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Aksaray&#039;da kadına şiddet: Boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı
    Aksaray, Kadına Şiddet, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    İsyan ettiren olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı. 

    Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. ile bir ay önce boşandığı Fatih A. iddiaya göre otoparkta tartıştı. Fatih A. üzerindeki bıçakla Handan A.'yı yaraladı.

    Aksaray'da kadına şiddet: Boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı

    GÖZALTINA ALINDI

    Handan A., görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Fatih A.'yı gözaltına aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    AksarayKadına Şiddet
    Haberler > Gündem > Aksaray'da kadına şiddet: Boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı
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