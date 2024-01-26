Aksaray'da kadına şiddet: Boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı
Kadına şiddetin son adresi Aksaray oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. iş çıkışında, ayrıldığı Fatih A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Ajanslar
İsyan ettiren olay, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. ile bir ay önce boşandığı Fatih A. iddiaya göre otoparkta tartıştı. Fatih A. üzerindeki bıçakla Handan A.'yı yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI
Handan A., görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Fatih A.'yı gözaltına aldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar