Aksaray'da kadına şiddet: Boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı

Kadına şiddetin son adresi Aksaray oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta bakıcı olarak çalışan Handan A. iş çıkışında, ayrıldığı Fatih A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 26 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 12:23 - Güncelleme:

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