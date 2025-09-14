"Alevilerin haini çoktur" diyen Merdan Yanardağ için RTÜK harekete geçti

Tele1'de yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gündemi yorumlayan gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" ifadesine tepkiler büyüyor.

Kurduğu cümlenin sosyal barışı bozan bir nefret söylemi olduğunu belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin yapılacağını bildirdi.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemeyeceğini belirtti.

Ebubekir Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz."

KILIÇDAROĞLU YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKMIŞTI

RTÜK daha önce de TELE 1’e Merdan Yanardağ’ın ifadelerinden dolayı ceza vermişti.

2023 yılında da "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında dava açılan Merdan Yanardağ'a dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıkmış, destek vermişti.

Kılıçdaroğlu, "Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalı" ifadelerini kullanmıştı.