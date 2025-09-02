Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orman Yangını, Karabük, Kastamonu, Aydın, Denizli, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Yumaklı, Karabük-Kastamonu sınırında iki noktada yangının sürdüğünü açıkladı. Denizli ve Aydın'daki yangınların kontrol altına alındığın duyuran Yumaklı, "Artık sadece Ege, Marmara Akdeniz ya da bunlara yakın bölgeler değil diğer yerler de riskli duruma geldi. Bizlerin hazır olması tek başına yeterli değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin Safranbolu’daki Mobil Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, '2 noktada yangın var. Bu bölge yoğun ve sık ormanların olduğu bir bölge. Zorluklarımız var. Coğrafya kimi zaman ulaşımı zorlayıcı nitelikte. Hem karadan hem havadan ciddi müdahale sürüyor. Akşam saatlerine doğru güzel haberler vermeyi umuyorum. Toplam 5832 yangına müdahale edildi.

Artık sadece Ege, Marmara Akdeniz ya da bunlara yakın bölgeler değil diğer yerler de riskli duruma geldi. Bizlerin hazır olması tek başına yeterli değil. Yangın konusunu hassasiyetlerimizi üst düzeye çıkararak engellenmesi için omuz omuza verip çaba göstermemiz gerekiyor. Yeşil vatanımızın her bir ağacı bizim için değer. Bizim yapmamız gereken bu emanete sahip çıkmak. ' dedi.

Alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - 1. Resim

KASTAMONU'DAKİ ORMAN YANGINI

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor.

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.

Alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı - 2. Resim

AYDIN'DAKİ YANGIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde Pınardere Mahallesi'nde dün zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Arazisinin sarp ve engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman zorlaştı.

Çalışma esnasında 2 itfaiyeci ile 1 orman işçisi yaralandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pınardere Mahallesi'nde dün çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonundaki tadilat esnasında spiraldan kaynaklandığını belirtmişti.

Bakan Yumaklı Aydın'ın Buharkent ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pakistan savaş alanına döndü! Bannu'da intihar bombacıları jandarma üssüne saldırdıHipertansiyon, kalp krizi ve felçte en büyük tehlike! Riskleri azaltmanın yolları…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'li Alaattin Köseler ilk defa hakim karşısında! Aylık gelirini açıkladı - GündemCHP'li Köseler'in aylık geliri dikkat çektiİstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildi - Gündemİstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildiUzman isim bölge bölge açıkladı! İşte Türkiye'de kuraklık alarmı veren yerler - Gündemİşte Türkiye'de kuraklık alarmı veren 3 bölgeMuğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine saldıranlar yakalandı: Biri 15 diğeri 16 yaşında - GündemYakalandılar! Daha reşit bile değillerYargıtay'dan çok tartışılacak karar! Boşanma davalarında emsal olacak - GündemBoşanma davalarında emsal olacak30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulayacaklardı! Teröristler yakalandı - Gündem30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulayacaklardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...