Alevlerle mücadele sürüyor! Bakan Yumaklı son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin Safranbolu’daki Mobil Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, '2 noktada yangın var. Bu bölge yoğun ve sık ormanların olduğu bir bölge. Zorluklarımız var. Coğrafya kimi zaman ulaşımı zorlayıcı nitelikte. Hem karadan hem havadan ciddi müdahale sürüyor. Akşam saatlerine doğru güzel haberler vermeyi umuyorum. Toplam 5832 yangına müdahale edildi.

Artık sadece Ege, Marmara Akdeniz ya da bunlara yakın bölgeler değil diğer yerler de riskli duruma geldi. Bizlerin hazır olması tek başına yeterli değil. Yangın konusunu hassasiyetlerimizi üst düzeye çıkararak engellenmesi için omuz omuza verip çaba göstermemiz gerekiyor. Yeşil vatanımızın her bir ağacı bizim için değer. Bizim yapmamız gereken bu emanete sahip çıkmak. ' dedi.

KASTAMONU'DAKİ ORMAN YANGINI

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor.

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.

AYDIN'DAKİ YANGIN

Aydın'ın Efeler ilçesinde Pınardere Mahallesi'nde dün zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Arazisinin sarp ve engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman zorlaştı.

Çalışma esnasında 2 itfaiyeci ile 1 orman işçisi yaralandı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pınardere Mahallesi'nde dün çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonundaki tadilat esnasında spiraldan kaynaklandığını belirtmişti.

Bakan Yumaklı Aydın'ın Buharkent ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.