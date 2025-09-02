Karabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı
Güncelleme:
Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayarak Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Acı manzarada yanan yeşil alanların yerini siyah kül örtüsünün kapladığı görüldü.
Karabük'te meydana gelen orman yangınının ardından havadan çekilen görüntülerde, alevlerin etkili olduğu bölgelerde yeşil ormanlık alanların yerini siyah kül örtüsünün aldığı görüldü.
Alevlerin etkisiyle geniş bir alanın zarar gördüğü yangın sonrası geriye acı bir manzara kaldı.
Yangın, orman ekiplerinin ve itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi de devam ediyor.
