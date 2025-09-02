Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Karabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı

Karabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayarak Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi. Acı manzarada yanan yeşil alanların yerini siyah kül örtüsünün kapladığı görüldü.

Karabük'te meydana gelen orman yangınının ardından havadan çekilen görüntülerde, alevlerin etkili olduğu bölgelerde yeşil ormanlık alanların yerini siyah kül örtüsünün aldığı görüldü.

Karabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı - 1. Resim

Alevlerin etkisiyle geniş bir alanın zarar gördüğü yangın sonrası geriye acı bir manzara kaldı.

Karabük'te çok acı manzara! Yeşilin yerini siyah kül örtüsü aldı - 2. Resim

Yangın, orman ekiplerinin ve itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi de devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

