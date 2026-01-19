İhlas Haber Ajansı
Alkol masasında sela okudu! Skandala ilişkin soruşturma başlatıldı
Burdur'da alkol masasında sela okumasına ilişkin görüntüler büyük tepki çekti. Konuyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda; iddiaya göre, alkol içilen bir masada Ç.T. tarafından sela okundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
