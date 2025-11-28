Kocaeli’de bir akaryakıt istasyonunda benzin alan alkollü olduğu iddia edilen sürücü, çalışanı darp etti. "Kasadan ödeyebilirsiniz" diyen çalışanın üzerine yürüyen sürücüyü, diğer çalışanlar durdurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., aracına benzin doldurdu. Pompa görevlisi M.E.S., sürücüye fişini uzatarak "Kasadan ödeyebilirsiniz" dedi.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, çalışanı darp etti

GÖREVLİNİN ÜZERİNE YÜRÜYÜP DARP ETTİ

Kasaya giderek ödemeyi yapan sürücü, pompa görevlisinin yanına giderek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ardından çalışanı darp etti.

Darp edilen pompa görevlisi dışarı çıktı

KAPIYA KADAR KOVALADI

Saldırgan sürücüyü diğer görevliler durdurmaya çalışırken, sürücü çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edilen pompa görevlisi yola doğru kaçarak uzaklaştı.

Saldırgan sürücüyü çalışanlar durdurmaya çalıştı

ESMA KARAYEL

