‘Alkollü’ müşteri’ dehşeti! Üstüne yürüdü, kovaladı, darp etti
Kocaeli’de bir akaryakıt istasyonunda benzin alan alkollü olduğu iddia edilen sürücü, çalışanı darp etti. "Kasadan ödeyebilirsiniz" diyen çalışanın üzerine yürüyen sürücüyü, diğer çalışanlar durdurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, akaryakıt istasyonu görevlisini ödeme sonrası çıkan tartışmada darp edip kovaladı.
- Çayırova'da bir akaryakıt istasyonunda olay yaşandı.
- Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, pompa görevlisini darp etti.
- Sürücü, ödeme sonrası çıkan tartışmada görevliye saldırdı.
- Görevli, saldırgan tarafından istasyon dışına kadar kovalandı.
- Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen G.Ö., aracına benzin doldurdu. Pompa görevlisi M.E.S., sürücüye fişini uzatarak "Kasadan ödeyebilirsiniz" dedi.
GÖREVLİNİN ÜZERİNE YÜRÜYÜP DARP ETTİ
Kasaya giderek ödemeyi yapan sürücü, pompa görevlisinin yanına giderek "Oldu mu? Ödedim mi?" diyerek tartışma çıkardı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü ardından çalışanı darp etti.
KAPIYA KADAR KOVALADI
Saldırgan sürücüyü diğer görevliler durdurmaya çalışırken, sürücü çalışanı istasyon dışına kadar kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Darp edilen pompa görevlisi yola doğru kaçarak uzaklaştı.
