Almanya’dan Türkiye’ye mülteci mi gönderiliyor? DMM son noktayı koydu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Almanya'nın farklı ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Başkanlık, söz konusu anlaşmanın sadece Türk vatandaşları için uygulandığını açıkladı.
- Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulaması bulunmamaktadır.
- Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesi hukuken mümkün değildir.
- Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için geçerlidir.
- Bu nedenle yabancı uyruklu kişiler Türkiye tarafından geri alınmamakta, kendi ülkelerine gönderilmektedir.
- Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında yasal süreçler başlatılmıştır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Almanya’nın çeşitli ülkelerden gelen kaçak göçmenleri Türkiye’ye gönderdiği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik bir uygulamasının olmadığı belirtildi.
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Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye'ye iade edilmesinin hukuken de mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
ANLAŞMA SADECE TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN GEÇERLİ
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Almanya, Suriye, Afganistan, Pakistan ve başka ülke uyruklu kaçak mültecileri Geri Kabul Anlaşması kapsamında Türkiye'ye gönderiyor' iddiası doğru değildir.
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması sadece Türk vatandaşları için uygulanmaktadır. Dolayısıyla yabancı uyruklu kişilerin ülkemiz tarafından geri alınması söz konusu olmayıp, bu kişiler kendi ülkelerine gönderilmektedir.
Algı ve provokasyon amaçlı içeriklerle kamuoyunu yanıltma amacı güdenler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sadece ilgili resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."