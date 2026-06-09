Almanya ve Fransa'nın milyarlarca avroluk ortak savaş uçağı projesi FCAS, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle rafa kaldırıldı. Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius başarısızlığın nedenlerini açıklarken, Fransız havacılık basını Avrupa ülkelerinin alternatif olarak Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a yönelebileceğini öne sürdü.

Avrupa savunma sanayiinin geleceği olarak görülen milyarlarca avroluk dev proje gerçeklerin duvarına çarparak paramparça oldu. Almanya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirmeyi planladığı yeni nesil savaş uçağı projesi FCAS (Geleceğin Muharip Hava Sistemi), yüklenici endüstri devleri arasındaki krizler ve paylaşılamayan yetkiler nedeniyle resmen çöktü.

Avrupa'da savunma dengelerini altüst eden bu tarihi iflasın ardından gözler, NATO içerisinde ABD ve Birleşik Krallık dışında başarıyla yürütülen ve gökyüzüyle buluşan tek 5. nesil savaş uçağı projesi olan Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN’a çevrildi.

Fransız havacılık platformu Avianews, FCAS’ın çöküşüyle birlikte Avrupa ülkelerinin rotayı kaçınılmaz olarak KAAN'a çevirebileceğini aktardı.

Alman Bakan 'Bugünkü aklımız olsaydı FCAS'ı kurmazdık' dedi! Fransız basını Avrupa için KAAN'ı işaret etti

ALMAN BAKAN SİTEM ETTİ: "KAFAYI KALPTEN AYIRMAK GEREKİYORDU"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de düzenlenen ILA Havacılık Fuarı öncesinde yaptığı açıklamada, projenin başarısızlığından duyduğu derin hayal kırıklığını ve sitemini gizlemedi. Projenin çöküşünün kendisini derinden incittiğini belirten Pistorius, şunları aktardı.

"Ağrılı noktaya değindiniz, bu beni derinden incitiyor. Başarılı olmayan her Alman-Fransız projesi hoşuma gitmiyor çünkü bu iş birliğinin Avrupa için ne kadar hayati olduğunu biliyorum. Ama sonunda, bu noktada kafayı kalpten ayırmak gerekiyordu. Artık herhangi bir anlaşma sağlanması mümkün değildi. FCAS'ın sona ermesi epeydir bu şekilde işaret ediyordu, dolayısıyla sürpriz olmadı. Her şey, iki büyük endüstri arasındaki derin anlaşmazlıklara ve gerginliklere indi. Bugünkü bilgimizle, bu projeyi o zamanlar kurulduğu şekilde asla kurmazdık. Bundan acı bir ders çıkarmamız gerekiyor. Bu, iddialı ve büyük bir Avrupa projesiydi ama şimdi gerçekle paramparça oldu; bununla yaşamak zorundayız."

Alman-Fransız ilişkilerinin bu iflas nedeniyle kalıcı bir yara almayacağını savunan Pistorius, yeni jet projesi konusunda aylardır farklı aktörlerle gizli görüşmeler yürüttüklerini ancak bu aşamada kamuoyuna açık bir spekülasyon yapmayacağını da ekledi.

Alman Bakan 'Bugünkü aklımız olsaydı FCAS'ı kurmazdık' dedi! Fransız basını Avrupa için KAAN'ı işaret etti

AVRUPA ÇIKMAZDA: 6. NESİL İÇİN "TEAM GEN 6" İTTİFAKI KURULDU

FCAS projesinin iptal edilmesinin ardından, Alman savunma sanayiinin devleri Airbus, Hensoldt, Diehl Defence ve MTU'nun da aralarında bulunduğu sekiz şirketten oluşan bir konsorsiyum, "Team Gen 6" adıyla alternatif bir Avrupa uçağı geliştirmek üzere acil koduyla bir araya geldi. Hazırlanan görüş belgesi Federal Savunma Bakanlığı’na iletilirken, projenin detaylarının perşembe günü açıklanacağı duyuruldu. Ancak uzmanlar, sıfırdan başlayacak bir projenin Avrupa’yı takvimsel olarak tam bir uçuruma sürükleyeceğini dile getirdi.

Alman Bakan 'Bugünkü aklımız olsaydı FCAS'ı kurmazdık' dedi! Fransız basını Avrupa için KAAN'ı işaret etti

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ DEMİROĞLU: AVRUPA PROJELERİNDEN ÇOK DAHA İLERİDEYİZ

Avrupa tarafında milyarlarca avroluk bütçelere rağmen uçaklar kağıt üzerinde kalıp iptal edilirken, Türkiye'nin KAAN ile attığı dev adımlar projenin neden "tek çare" olduğunu kanıtlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin beşinci ve altıncı nesil savaş uçağı çalışmalarında Avrupa'daki rakiplerine nasıl fark attığını şu sözlerle ortaya koymuştu:

"Fransa, Almanya, İspanya veya İngiltere henüz fiilen projelerine başlayabilmiş bile değiller. Biz ise onlardan çok daha ilerideyiz. KAAN’ın ilk uçuşuyla birlikte Türkiye, bu teknolojiyi geliştirebilen ve üretebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi."

FRANSIZ BASINI: AVRUPA ÜLKELERİ KAAN'A YÖNELEBİLİR

Alman-Fransız jeti projesinin resmen tarih olmasının ardından, en çarpıcı itiraf Fransız havacılık basını Avianews’ten geldi. Platform tarafından yayınlanan analizde, Avrupa ülkelerinin önünde operasyonel ve hazır bir alternatif kalmadığı vurgulandı. Analizde, NATO standartlarına tam uyumlu, uçuş testlerini başarıyla sürdüren ve seri üretim sözleşmeleri imzalanan KAAN’ın, savunma açığı yaşayan ve jet arayışında olan Avrupa devletleri için en güçlü ve tek gerçekçi seçenek haline geldiğini ileri sürdü.

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