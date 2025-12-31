Anadolu Otoyolu Ankara istikameti makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kaynaşlı Gişeleri'nden kapatılan yolun Bolu Tüneli mevkisindeki tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen bir tır, Bolu Dağı Tüneli mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bölgeye sevk edilen ekipler, tırın çekilmesi için çalışma başlattı. Otoyolun Ankara yönü çalışmaların yapılması için Düzce kesimi Kaynaşlı Gişeleri'nden ulaşıma kapatıldı. Öte yandan, D-100 kara yolunun da aynı mevkiden kapalı olması nedeniyle yönlendirilemeyen araçlar uzun kuyrukları oluşturdu.

