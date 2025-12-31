AKOM'dan İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbir uyarısı yapıldı. Valilik ise kar yağışının özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Sarıyer ve Arnavutköy'de etkili olacağını duyurdu.

Dün akşam İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken AKOM'dan yeni bir hava durumu açıklaması geldi.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK

Yapılan açıklamaya göre, İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına giren megakentte, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.

Bugün itibarıyla kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre arasında esen sert rüzgarlar şehri etkisi altına alırken, gün içerisinde sıcaklıkların 6 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

AKOM saat verdi! İzlanda soğukları geldi, İstanbulda yeniden kar yağışı etkili olacak

AKŞAM KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Sıcakların akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek gece yarısı 1 derecelere kadar gerileyeceği kentte, kuzey ve kuzey batı bölgeleri başta olmak üzere, aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Özellikle akşam saatlerinden itibaren kuzey ve batı bölgelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 3 ve 6 Ocak hariç, 14 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği bekleniyor.

Hava tahminlerini bildiren AKOM, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

VALİLİK İLÇE İLÇE UYARDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada da "İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat" denildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

- İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir.

Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

