Suriye’de Baas rejimin devrilmesinin ardından Ahmed Şara liderliğinde sağlanan istikrar ortamı, bölgede kriz arayışında olan İsrail’i rahatsız etti. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Şam ile Ankara arasında 8 Aralık devrimi sonrası yeniden tesis edilen ilişkilerden duyduğu rahatsızlığı itiraf etti. İsrailli Bakan, Türkiye ile Suriye’nin birliği karşında Tel Aviv’in kapıldığı korkuyu dile getirdi. Öte yandan İsrailli Bakan, ABD Başkanı Trump'ın Şara'ya yönelik destek açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

DIŞ HABERLER - Suriye’de 61 yıllık Baas rejimin devrilmesi ve Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçması ile sonuçlanan 8 Aralık devriminin birinci yıldönümüne günler kala İsrail’den bölgedeki istikrar ortamını baltalamaya yönelik bir açıklama daha geldi.

Esad sonrası Şam’da yönetimi devralan Ahmed Şara’yı devamlı hedef tahtasına koyan Tel Aviv, Golan Tepeleri’ndeki işgal ve Suriye topraklarına yönelik saldırıların gölgesinde bir kez daha skandal açıklamalara imza attı.

Israel Hayom'a konuşan İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Şara yönetimi ile herhangi bir barış anlaşması olmayacağını vurgulayarak, saldırgan tutumlarının süreceğini ifade etti.

ANKARA-ŞAM DİYALOĞU TEL AVİV’DE YANKILANDI

Esad’ın devrilmesinin ardından Ankara-Şam hattında ilişkilerin yeniden tesis edilmesine ve dostluk ortamının oluşmasını hedef alan Chikli, “Türkiye- Suriye ekseni İsrail’in karşısındaki en büyük tehlike” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN ERDOĞAN HAZIMSIZLIĞI

İsrailli Bakan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında kurulan samimi ilişkiyi de hedef aldı.

Amichai Chikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmanlı üzerinden Türkiye’ye yönelik asılsız iddialarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara Ankara'da bir araya geldi (4 Şubat 2025) / AA

SURİYE’DE İŞGALİ GENİŞLETME ÇAĞRISI

İsrail’in bölgedeki saldırılarını sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Chikli, Suriye’de işgal edilen Hermon Dağı’nda güç konuşlandırılması ve yayılmacı bir politikanın izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail son bir yılda 800 kilometrekarelik Suriye toprağını daha işgal etti / Grafik AA

TRUMP’IN SURİYE SÖZLERİNE SERT ELEŞTİRİ

Uluslararası söylemin büyük bir kısmı Suriye'de istikrara odaklanırken, Chikli meydan okuyan bir tavır takınarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu, İsrail'in yeni Suriye rejimini baltalamaktan kaçınması gerektiği yönündeki son önerilere doğrudan karşı çıktı. Suriye'deki mevcut liderliği bir ortak olarak görmenin tehlikeli bir yanılgı olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi (10 Kasım 2025) / AA

TRUMP’TAN “ŞARA’YA GÜVENİM TAM” MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık Salı günü düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından Suriye’ye ilişkin yaptığı açıklamada “Suriye'nin uzun bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Bildiğiniz gibi, yeni Suriye Devlet Başkanı (Ahmed Şara) üç hafta önce buradaydı. İşi kolay değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var. Ancak iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum ve ona güvenim tam” sözlerine yer verdi.

