Ankara'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise Ankara'dan geldi.
Kandilli Rasathanesi, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde saat 04.33'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Depreme ilişkin olumsuz herhangi bir ihbar alınmadı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi