AFAD duyurdu! Muğla'da deprem: İşte ilk veriler...

Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 12.38'de meydana geldi.

Depremin derinliği 6.87 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise aynı depremin merkez üssünü Akdeniz, Girit Adası açıkları olarak açıkladı. Depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyuran Kandilli, derinliği ise 17.4 kilometre olarak ölçtü.